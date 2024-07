Nova Siri morti due vigili mentre spegnevano un incendio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nel pomeriggio del 17 luglio, un tragico incidente ha colpito il comune di, in provincia di Matera. Durante le operazioni di spegnimento di undi vegetazione nella contrada Cozzuolo, duedel fuoco hanno perso la vita. Dinamica dell’Incidente da Accertare Le circostanze esatte che hanno portato alla morte dei duedel fuoco sono ancora da chiarire. Le autorità stanno indagando per comprendere appieno la dinamica dell’evento. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e l’intero corpo deidel Fuoco, che ha espresso il proprio cordoglio per la perdita dei due colleghi. Le Parole di Commozione e Rabbia del Ministro Nello Musumeci Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ha espresso profonda commozione e rabbia per la tragica scomparsa dei duedel fuoco.