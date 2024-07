Metto la medaglia vicino a quella di mamma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Faccia di bronzo. È appena atterrata in Italia, Caterina Piatti, pivot scandianese, reduce dal terzo gradino del podio agli Europei Under 20 di basket femminile che si sono svolti a Vilnius e Klaipeda, in Lituania. Una cavalcata,della Nazionale guidata da coach Piazza, che si è fermata solo in semifinale contro la Spagna, ma la truppa azzurra ha saputo rapidamente reagire e conquistare ladi bronzo nella finalina contro la Germania. Caterina eguaglia così laEszter Knopp che nel 1991, in Israele, con la Nazionale maggiore ungherese si era messa al collo ladi bronzo europea. E pensare che Caterina prima del ritiro pre-Europeo era "solo" riserva a casa, già un riconoscimento notevole visto che è una classe 2006, cioè due anni sotto il limite massimo convocabile; è finita, invece, con un Europeo da protagonista.