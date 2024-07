Maltrattamenti e Furti in una RSA | Tre Indagati a Chieti Condotte Lesive per gli Anziani

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 luglio 2024)- Tre persone sono indagate per gravi episodi diai danni degliresidenti in una RSA locale. La guardia di finanza diha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini a 22 parti offese e a tre individui accusati die indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Le indagini, avviate dalla Compagnia di Lanciano su delega della procura frentana, sono iniziate con un controllo sul lavoro sommerso nella RSA, rilevando l’impiego in nero di cinque lavoratori. Gli accertamenti hanno poi portato alla luce numerosi episodi di soprusi nei confronti degli ospiti della struttura. Secondo quanto riferito dalla guardia di finanza, i, ritenuti "inumani e lesivi per la dignità e la salute degli", sono stati attuati dal gestore dei servizi socio-sanitari, un 45enne residente a Lanciano.