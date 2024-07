Il vero significato del motto leghista Prima gli italiani

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nulla spiega meglio il paradosso delle due Leghe di quanto non faccia il titolo del dorsetto milanese del Corriere di oggi: “Roma affossa il salva-Milano”. Quando la Lega era la Lega, facciamo nel 1993, era riuscita miracolosamente a conquistare l’amministrazione comunale elevando Milano a simbolo anti-romano; erano i tempi in cui i manifesti con “Roma ladrona” e “paga no!” sottintendevano non andasse versato denaro a un governo centrale che non teneva in adeguato conto la città più produttiva della nazione. Ora la Lega è ancora la Lega, ma non è più la Lega; è un’altra Lega che ha cambiato nome, ragione sociale, colore, leader, mezzi di comunicazione e lessico.