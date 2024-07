Il ‘triangolo’ Napoli-Osimhen-Psg E Lukaku…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ile Victor: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Il ds Manna e il ds dei francesi Campos sono costantemente in contatto. Tra loro e con l’agente di, Roberto Calenda, segnalato proprio a Parigi nelle scorse ore. Entra nel vivo la trattativa con il Psg per: ilvuole oltre 100 milioni, i francesi inseriscono contropartite. Campos, che conosce Victor sin dai tempi del Lilla e lo adora, sta giocando su due tavoli”.-Psg: contropartite tecniche proposte al“Il primo in casa: per creare lo spazio giusto al suo pupillo, infatti, deve cedere Kolo Muani. Il secondo, invece, è azzurro: per limare il prezzo sta proponendo contropartite tecniche. Nell’ordine: il centrocampista spagnolo Soler e l’esterno destro francese Mukiele, ma non convincono.