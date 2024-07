Il Corvo | un nuovo poster dal remake con Bill Skarsgard

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Continua la campagna promozionale legata all’imminente uscita al cinema di Il, iladattamento della graphic novel di James O’Barr. Quest’oggi, a tal proposito, Lionsgate ha diffuso in rete uncon protagonista l’Eric Draven interpretato dain compagnia della sua musa – co-protagonista – interpretata dalla cantante FKA twigs. Il: nuova foto da Total Film Il film è stato diretto da Rupert Sanders. Oltre anel ruolo iconico di Eric Draven, il cast del reboot di Ilspiccano anche i volti di FKA twigs, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger. La sceneggiatura è stata firmata da Zach Baylin e Will Schneider, con Victor Hadida, Molly Massell, John Jencks, Samuel Hadida e Edward R. Pressman impegnati come produttori.