Grande Fratello Chiara Ferragni concorrente? La durissima risposta di Alfonso Siignorini

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Signorini si è espresso nuovamente sue le sue parole sono state piuttosto dure. Il conduttore e direttore del settimanale Chi ha colto l’occasione per parlare dell’ex moglie di Fedez rispondendo ad una domande di un lettore del suo magazine piuttosto curioso. Scopriamo insieme cosa ha detto e perchè le sue parole suhanno fatto scalpore.in difficoltà? Arriva ladiSignorini “Caro, anon ne va bene una. Il suo ex si diverte in giro, mentre lei paga le multe e chiude negozi e uffici. Se prende un aereo di linea viene derisa perché una volta viaggiava su jet privati. Secondo lei cosa potrebbe fare per uscire da questo pasticcio? Il?”, chiede un lettore del settimana diSignorini. E la suaè stata a dir poco lapidaria: “Sparire per qualche anno.