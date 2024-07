Elodie e Andrea Iannone scoppia un brutto litigio in aereo | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 17 luglio 2024)si sono lasciati? Secondo alcuni, la cantante e il fidanzato avrebbero avuto un bruttissimoin: ma perché? Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha riportato fra le pagine del numero uscito il 17 luglio 2024 un episodio che ha coinvoltoe il fidanzato. Ma? E quando? Tutto è cominciato quando la cantante e il pilota di Moto Gp sono volati a Manchester: il loro viaggio, però, non sarebbe andato affatto come previsto Alcuni testimoni, infatti, avrebbero avvistato la coppia litigare e rimanere in tensione durante tutto il periodo di permanenza in aeroporto. Nonostante questo, comunque,si è mostrata molto disponibile con i fan italiani incontrati in quell’occasione.