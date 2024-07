È morto Leonardo Belladonna dopo l’incidente in piscina il 17enne era andato in coma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un dramma che nessuno avrebbe mai immaginato si è consumato ieri sera, quando è giunta la conferma che non c’era più nulla da fare per, il giovane diciassettenne colpito da un malore seguito da una rovinosa caduta in. Il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Torrette, dove era stato trasferito d’urgenza nella notte tra sabato e domenica. Il giovaneaveva accusato il malore mentre si trovava nelladi un agriturismo a Ponzano di Fermo, durante la festa di compleanno di un amico. La situazione è apparsa subito critica e,il primo intervento dei soccorritori della Croce Verde di Fermo, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale di Torrette.