De Canio | Conte ha scelto il 3-4-2-1 per il Napoli direzione chiara per la stagione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’ex allenatore analizza le prime scelte tattiche diper il suoe l’importanza del lavoro per conquistare un posto da titolare. Luigi De, ex allenatore del, commenta le prime uscite della squadra e le scelte tattiche di Antonioin un’intervista esclusiva a 1 Station Radio. In un recente intervento a “1 Football Club”, programma condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, Gigi Deha condiviso le sue impressioni sulla nuova era delsotto la guida di Antonio. L’ex allenatore ha analizzato la prima amichevole dellae le strategie del tecnico leccese. “Ieri la prima sgambata del. Sotto il profilo puramente numerico, o relativo alle aspettative, ha poca importanza, se non per l’allenatore. Chi giocherà lo deciderà, ma non ora.