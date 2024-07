Carceri Con Si Pe | Santa Maria Capua Vetere al collasso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il carcere diè al: mancano più di 100 poliziotti penitenziari a vario titolo nel carcere sammaritano, sui circa 820 posti disponibili vi è la presenza di circa 980 detenuti”. A denunciarlo, in una nota, è il sindacato di polizia penitenziaria Con.Si.Pe. “Lo scompenso tra diritti soggettivi del personale ed i carichi di lavoro previsti, – viene evidenziato- sta creando condizioni di lavoro a dir poco stressanti, il tutto a discapito della sicurezza di tutti e della tenuta dello stesso penitenziario”. Per il consigliere nazionale Vincenzo Santoriello, ex comandante GOM, il “F.Uccella” Casa Circondariale sulla provincia di Caserta, “doveva essere il deterrente per quella criminalità locale di spessore, l’immagine al contrasto del fenomeno criminale della mala ‘casalese’.