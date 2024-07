Calciomercato Palermo fari puntati su Valentin Gomez

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’obiettivo dei rosanero nella prossima stagione di Serie B è uno soltanto: cercare di centrare la promozione in Serie A attraverso il campionato cadetto. Per realizzare questo focus, però, ildovrà attingere a piene mani dal terreno delche in queste settimane infuoca le giornate delle rispettive società. Dopo aver presentato Thomas Henry, arrivato in prestito dall’Hellas Verona, la società siciliana si è focalizzata su un difensore argentino, con passaporto spagnolo, classe 2003: si tratta di, attualmente in forza al Velez. Per strappare il “Sì” del club sudamericano, il City Group sembra pronto a mettere sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro.