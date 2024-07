Accesso al credito Pisa maglia nera Confcommercio | Urgente intervenire noi ci siamo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 - “L'alrisulta sempre più difficoltoso per le piccole e medie imprese, un problema irrisolto che in assenza di una maggiore attenzione del sistema bancario rischia di schiacciare le pmi del nostro territorio, in un contesto che desta enormi preoccupazioni”. Lancia un vero e proprio allarme il direttore gele diProvincia diFederico Pieragnoli commentando i dati pubblicati dalla Cgia di Mestre. “Ad aprile 2024 gli impieghi vivi erogati alle imprese die provincia risultano pari a 4.012,7 milioni di euro, contro i 4.252,6 milioni del 2023, per un calo complessivo di quasi 240 milioni, il – 5,6% rispetto all'anno scorso.