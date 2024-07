A Galeata un corso per affiancare le coppie in attesa e i neo genitori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È in partenza auna nuova edizione del ‘Gruppo Cicogna’, il perdi preparazione alla nascita rivolto aine ai neoorganizzato da Polo unico famiglie e giovani dell’Asp San Vincenzo de’ Paoli con Ausl Romagna e Centro per le famiglie della Romagna Forlivese. Il ‘Gruppo Cicogna’ si svolgerà in autunno presso la ‘palestrina’ della Scuola dell’Infanzia di(via Togliatti 14) e prevede 6 incontri gratuiti, per accompagnare idalla gravidanza alla nascita e supportare i neocon bambini fino a 5 mesi di età. A condurre ogni incontro sarà personale specializzato che tratterà diversi argomenti.