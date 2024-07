Temptation Island 2024 anticipata la chiusura del programma | il motivo e le ultime puntate

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 16 luglio 2024)chiude i battenti in netto anticipo rispetto alle scorse edizioni e ilé a dir poco inaspettato. L’azienda di trasmissione Mediaset unitamente con il resto della produzione avrebbe deciso di optare per la finedel reality dei sentimenti anche per effetto di una polemica sollevata dall’occhio pubblico. Il che di fatto può dirsi una sconfitta e forma di flop per il format prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, almeno così si direbbe essere a detta dei telespettatori.chiude i battenti anzitempo: l’inizio della fine?si prepara allasulle reti TV e streaming Mediaset, prevista in un doppio appuntamento di mercoledì 24 luglio e giovedì 25 luglioe in prima serata.