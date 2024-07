Spiagge griffate Ma al mare restiamo liberi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Pierucci Un posto al sole, per i brand. Maiorca, Capri, Forte dei Marmi, Formentera, Alassio, Portofino, Saint Tropez e Sciacca. Sono alcune delle città balneari che possono vantare dei lidi griffati. Griffatissimi. Stilisti internazionali hanno rivestito con il loro gusto uno o più bagni: la brandizzazione estiva è partita in sordina e sta prendendo sempre più piede, specie quest’anno. Ok dal punto di vista della comunicazione e commerciale ma ne avevamo bisogno? La spiaggia è dove, per eccellenza, possiamo vestirci come più preferiamo. Essere. E sì anche Naif. Il pedalò ingiallito, il cocco ambulante e quel costume poco couture non ci mancheranno davvero? Parlando di abiti da lidi mi viene in mente un libro molto vecchio. Che non c’entra niente ma è perfetto per da leggere in vacanza: Vestivamo alla marinara scritto nel 1975 da Susanna Agnelli.