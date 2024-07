Nuoto Artistico Giorgio Minisini si ritira | Questo sport mi ha fatto male ora basta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) I Campionati Italiani Assoluti di Roma saranno l’ultima gara agonistica di, autentico mostro sacro dela livello internazionale. Seppur ventisettenne, l’atleta delle Fiamme Oro ha annunciato il ritiro, spiegando le sue motivazioni che affondano le radici proprio nella passione che l’ha spinto a cimentarsi ine a lottare per l’apertura di questa disciplina. “Mi sono trovato a domandarmi cosa abbia significato per me ilnelle stagioni passate. E le risposte che ho trovato sono abnza chiare, Io non sono stato bene in questi ultimi anni. Non è una novità. E la ragione del miossere sta quasi tutta in. Ho iniziato a nuotare perché farlo mi faceva sentire vivo: era una cosa divertente.