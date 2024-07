Non sapeva sparare | dal circolo tiratori la strana storia di Crooks l’attentatore di Trump

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug – Thomas Matthewha provato a uccidere Donald, ma su di lui sono emerse le solite esagerazioni “da web”. Su tutte, il video in cui il ragazzo avrebbe dichiarato di odiare i repubblicani e lo stesso. La questione è molto più spinosa e riguarda, come raccontato anche dal Giornale, un profilo psicologico ambiguo, sicuramente inquietante, ma anche contraddittorio. E spunta anche una ipotesi di “movente” per il gesto, se così si può chiamareprima dell’attentato aRagazzo schivo, come spesso avviene in questi casi, dalla socialità estremamente limitata. Bravissimo in matematica, al punto da vincere un premio per la disciplina. Comunque,di armi ne aveva tante in casa. Il fucile Ar-15 con cui ha sparato aera regolarmente registrato, così come le altre da lui possedute.