Nikon Imaging Cloud | come accedere al servizio cloud gratuito

(Di martedì 16 luglio 2024) Nital è lieta di presentare oggi, unche offre aggiornamenti firmware diretti alla fotocamera, archiviazione di immagini da fotocamera ae profili colore esclusivi. Scopriamoalè una nuova piattaforma entusiasmante, gratuita per gli utentie ora disponibile per la recentemente lanciataZ6III. I fotografi devono solo configurare una connessione tra la loro fotocamera euna sola volta per godere di una serie di vantaggi nel loro flusso di lavoro creativo: dal backup istantaneo delle immagini e trasferimento continuo a piattaforme di terze parti, agli aggiornamenti firmware automatizzati fino ai profili colore unici che possono essere scaricati direttamente dalalla fotocamera.