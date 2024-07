Muore davvero John Kramer in Saw 3 e come fa ad essere vivo in Jigsaw?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 16 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Il settimo capitolo della saga Saw,, è finalmente disponibile su Netflix, attirando l’attenzione di un nuovo pubblico e riaccendendo vecchie domande sulla vita diinterpretato da Tobin Bell. Se conosci la storia di Saw, saprai cheè stato dato per morto alla fine di Saw III, quando è stato ucciso da Jeff Denlon, un partecipante al suo gioco macabro.su Netflix: Un Nuovo Pubblico, Vecchie Domande, ambientato circa dieci anni dopo Saw III, presenta unancora attivo nell’elaborazione di intricati giochi mortali. La trama suggerisce che potrebbesopravvissuto miracolosamente per continuare la sua missione di mettere alla prova la moralità umana attraverso il dolore e il sacrificio.