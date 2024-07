Malagò | Alle Olimpiadi di Parigi puntiamo a fare meglio di Tokyo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Il presidente del Coni, Giovanni, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui analizza diversi temi riguardanti le ormai prossimedi2024: “Ansia e angoscia ho imparato ad accantonarle, ormai il mio sistema nervoso mi fa reggere la pressione. Ma ci sono entusiasmo e orgoglio.una medaglia in più delle 40 diè l’obiettivo: non è semplice per niente ma abbiamo lavorato molto bene in questo triennio olimpico. Le previsioni e gli algoritmi ci danno in una posizione variabile fra la sesta e l’undicesima ma nessuno dice una cosa, ovvero che i grandi Paesi vinceranno sempre meno medaglie. Prima avevi qualcuno come Usa, U o Cina che prendeva anche 100 medaglie ma oggi la globalizzazione ha fatto sì che nel medagliere arrivino nuovi Paesi. Il Kosovo ha vinto due medaglie d’oro a, non so se rendo l’idea“.