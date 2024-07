Luciano Darderi bussa alle porte della top30 | dove può arrivare in classifica ad Amburgo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo aver vinto un paio di partite (tra cui una a Wimbledon) nella breve parentesistagione su erba,torna sulla sua amata terra battuta e vince subito al debutto nell’ATP 500 diproseguendo il suo fantastico 2024. L’italo-argentino si è imposto per 6-1 2-6 6-0 sul lucky loser dominicano Nick Hardt, staccando il pass per gli ottavi. Al prossimo turno l’azzurro, pronto ad affrontare tra un paio di settimane i Giochi Olimpici di Parigi, affronterà da favorito il kazako Alexander Shevchenko., n.35 al mondo dopo l’ultimo aggiornamento, ha già incamerato 25 punti ATP e sarebbe virtualmente 33°, ritoccando dunque il suo best ranking (34), tuttavia altri giocatori impegnati questa settimana nei vari tornei avranno la possibilità di superarlo vincendo uno o più incontri.