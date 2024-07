La trasparenza ti fa bella

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 luglio 2024) La moda sta lasciando sempre meno spazio all’immaginazione. La tendenza degli abiti effetto nudo — dati da giochi di trasparenze e tagli strategici — ha, negli ultimi anni, conquistato le passerelle e i red carpet, finendo per diventare parte dell’immaginario comune. Storicamente significativi per il loro ruolo nell’evoluzione del concetto di femminilità e di espressione personale, gli abiti sheer sono stati adottati sin dall’antichità, riservati alle classi più nobili. Nell'antico Egitto, per esempio, tuniche di lino trasparente erano solite essere indossate dai faraoni e dai sacerdoti, mentre nell'antica Grecia così come nella Roma di un tempo, i tessuti trasparenti erano utilizzati per creare abiti che esaltassero la figura umana.