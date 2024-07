La manicure giapponese è la più gentile per le unghie

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 16 luglio 2024) Leestive vivono una stagione doppia. L’estate 2024 si anima dicolorate e gelatinose (le Jelly Nails), iper decorate con fiori e frutta, sognanti come le Cloud Nails, fosforescenti. Lamine che sono lì per farsi notare. E poi, parallela, sempre più consistente, anche su TikTok, esiste la. Che cos’è? Come si realizza? Dove e qual è il suo costo? Scopriamo di più su questa tecnica antica che è un rituale di benessere a tutti gli effetti per le lamine.con esse e con l’ambiente, fa a meno dello smalto.cos’è Nome omen. “Lanasce in Giappone, come rituale di benessere olistico”, spiegano da The Nail Bar Milano, “come una tecnica che si contrappone alle classicheaggressive.