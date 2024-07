Ischia donna ucraina trovata morta in una scarpata | fermato per maltrattamenti il compagno russo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 16 luglio 2024) I Carabinieri dihannoun uomo di 41 anni di nazionalità russa accusato dinei confronti della sua convivente,domenica scorsa in un dirupo sull’isola partenopea. La vittima si chiamava Marta Maria Ohryzko, aveva 32 anni ed era di nazionalità. I due vivevano insieme in una roulotte nella zona del Vatoliere, a Barano, a pochi metri di distanza dal luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere della. Domenica mattina era stato lo stesso convivente ad allertare le forze dell’ordine dopo il macabro ritrovamento, in un dirupo di circa 2 metri. Al momento non sembra si sia trattato di un femminicidio. Lasarebbe caduta nellasabato pomeriggio e sarebbedi stenti il mattino seguente dopo la notte trascorsa da sola nella vegetazione.