Il principe William e il primo ministro rendono omaggio al class act Southgate

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 16 luglio 2024) 2024-07-16 16:50:39 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Ildi Galles ha elogiato Garethdefinendolo un “atleta die a tutto tondo” dopo la sua decisione di dimettersi dal ruolo di allenatore dell’Inghilterra. Anche ilKeir Starmer ha ringraziato il capo in partenza per aver “riportato speranza e fiducia” ai Three Lions durante i suoi otto anni al comando., 53 anni, ha annunciato la sua decisione di lasciare il suo incarico appena due giorni dopo la sconfitta dell’Inghilterra nella finale degli Europei contro la Spagna a Berlino. Sono le uniche due volte in cui i Three Lions hanno raggiunto la finale di un torneo importante dal 1966; ha inoltre guidato la squadra alle semifinali della Coppa del Mondo nel 2018 e ai quarti di finale nel 2022.