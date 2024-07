Firenze turista si arrampica sulla statua del Giambologna e mima atti sessuali | rabbia e polemiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Un assurdo sfregio all’arte nel cuore di. Stavolta nel mirino è finita ladelin Borgo San Jacopo, presa di mira da una giovaneche si ètando. Le immagini della ragazza bionda che si sbaciucchia, si struscia e si penzola dal bronzo ammiccando sessualmente hanno fatto il giro dei social, scatenando tutta lae ledel caso.Leggi anche: Marta trovata morta in un dirupo a Ischia: “Sono caduta perdonami aiutami ad alzarmi” «Che schifo», «Vuol dire non avere rispetto» «merita di meglio», sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso i post di denuncia, riportati da La Nazione sulle proprie pagine. Qualcuno ci va più pesante, ma tutti sembrano ricordare che la città che non ha più voglia di essere ’stuprata’, come è appunto successo all’opera del, realizzata tra il 1560 e il 1565.