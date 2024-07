Da Total Film una nuova foto esclusiva da Il Corvo

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 16 luglio 2024) La rivistaMagazine ha diffuso in rete unaimmagine da Il, il remake del cult diretto da Alex Proyas nel 1994. Lain questione mostra il nuovo look del famoso anti-eroe Eric Draven riportato sul grande schermo dal lanciatissimo Bill Skarsgard. Ricordiamo che Il(The Crow) sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 28 agosto, cinque giorni dopo la release USA (23 agosto). Avete già visto la copertina diispirata da Alien: Romulus? Fatelo qui. Ilè stato diretto da Rupert Sanders. Oltre a Bill Skarsgard nel ruolo iconico di Eric Draven, il cast del reboot di Il(al momento noto come The Crow) spiccano anche i volti di Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger.