Commercio a Salerno Forza Italia presenta una serie di proposte

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSono stati oltre 150 i questionari distribuiti dal coordinamento Cittadino diai commercianti salernitani. Dai risultati ottenuti il gruppo che fa riferimento a Giuseppe Fauceglia e Roberto Celano ha messo nero su bianco unadiper aiutare ilche si lamenta della scarsità di parcheggi, dei fitti troppo alti e anche del trasferimento della movida in altri comuni. Secondo gli azzurri la tradizione commerciale die la tutela dei negozi di prossimità rendono necessarie rendono necessari alcuni interventi primo fra tutti calmierare gli affitti ed anche come ha suggerito Giuseppe Fauceglia intervenire sulla Tari soprattutto per i commercianti del centro didanneggiati dal lungo intervento che sta interessando la ripavimentazione del corso cittadino.