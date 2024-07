Colin Firth entra nel cast di Young Sherlock di Guy Ritchie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 16 luglio 2024)neldidi Guyè salito a bordo di, la nuova serie di Prime Video di Guy, che racconta la storia delle origini dell’amato detective di Sir Arthur Conan Doyle. Si unisce alprecedente di Hero Fiennes, Zine Tseng, Joseph Fiennes e Natascha McElhone. Scritto da Matthew Parkhill e ispirato alla serie di libriHolmes di Andy Lane, lo spettacolo reinventaHolmes all’età di 19 anni. Disonorato, crudo, non filtrato e informe, si ritrova coinvolto in un mistero di omicidio all’Università di Oxford che minaccia la sua libertà. Immergendosi nel suo primo caso in assoluto con una totale mancanza di disciplina,riesce a svelare una cospirazione mondiale che cambierà la sua vita per sempre.