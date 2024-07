Biasin | Carboni Inzaghi contento se resta e occhio ad Arnautovic

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024)ha aggiornato sul mercato dell’Inter, prendendo in considerazione Valentine Marko. Simonead oggi è completo. CAPITOLO ATTACCO – Fabriziosi è espresso sul reparto offensivo dell’Inter a Radio Sportiva: «In questo momento il reparto è stracompleto, perché c’è Lautaro Martinez, Thuram, Taremi,più Correa e. Correa sarà sistemato e non farà parte del progetto tecnico. Suci sono chiacchiere col Marsiglia, ma se rimaneperché avrà un attaccante con caratteristiche che non ha in rosa. Se escevorrà qualcuno.? Rimane l’ipotesi di farlo uscire a fine estate, anche se ad oggi non c’è nulla».