Bad Boys 4 ottiene la data di uscita streaming

(Di martedì 16 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Il franchise di Badpotrebbe presto tornare con un quinto capitolo, grazie al successo al botteghino di Bad: Ride or Die. Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale, le ottime performance del film suggeriscono che un Bad5 sia altamente probabile. Bad: Ride or Die ha dimostrato di saper competere in un’estate cinematografica particolarmente affollata, con concorrenti come Inside Out 2, che ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari, e altri successi come A Quiet Place: Day One e Despicable Me 4. Anche il precedente capitolo, Badfor Life, uscito nel 2020, ha ottenuto ottimi risultati, con un incasso di 426,5 milioni di dollari, confermando l’inossidabile popolarità del franchise.