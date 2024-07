Atp Bastad 2024 buona la prima per Nadal | battuto Borg in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Rafaelè tornato in campo dopo 50 giorni dall’ultima volta, all’Atp 250 di, e ha eliminato Leoal primo turno del torneo. Un convincente 6-3, 6-4 in favore del maiorchino sulla terra battuta svedese, la patria del suo avversario, il figlio di Bjorn: un incontro certamente suggestivo, ma senza storia dal punto di vista puramente tecnico e amministrato con una certa dimestichezza dall’esperto pluricampione Slam. Buoni spunti per, per il quarto anno beneficiario di una wild card a, sebbene non sia riuscito a replicare le gesta del 2023; durante l’edizione precedente, il figlio d’arte aveva eliminato il connazionale Elias Ymer sul rosso scandinavo, mettendo a segno lavittoria nel circuito maggiore.