Atletico | Agirrezabala è infortunato e l’Atletico non ha un portiere per iniziare la Liga!

(Di martedì 16 luglio 2024) 2024-07-16 17:13:22 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaspagnola appena arrivata in redazione: EL’Athletic ha annunciato martedì chesarà indisponibile dopo aver subito tre fratture ai processi trasversi destri di L2, L3 e L4 a seguito di una grave contusione lombare. Il club Non ha indicato l’orario in cui starà fuori né le cure da seguire, ma il San Sebastian non arriverà all’inizio del campionato.sarebbe dovuto partire titolare a causa dell’operazione prevista giovedì a cui Simón si sottoporrà al polso destro. L’incidente dipotrebbe alterare i piani con la nazionale.ha subito una esame radiografico nel primo pomeriggio ed egli stesso ha accertato l’esistenza delle fratture. Ilmetterà immediatamente nelle mani di uno specialista.