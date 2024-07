Alvini potrebbe ‘regalarci’ Marras si tratta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo Meroni, la Reggiana cerca un altro rinforzo in difesa. Radiomercato parla di unativa con Maxime Leverbe (foto), 27enne francese cresciuto nell’Ajaccio, centrale, in uscita dal Pisa dove nella scorsa stagione ha collezionato 14 presenze. Alto 1,88, è abile di testa, ma anche nell’impostazione essendo dotato di un buon piede e di una discreta visione di gioco. Nel 2022-2023 era passato alla Samp dopo un’ottima stagione a Pisa, ma non trovando fortuna, per poi essere dirottato in prestito a Benevento (18 gettoni e un gol) dove però ha finito la stagione con la retrocessione in C. Mentre Maxfare un favore alla sua ex Reggiana: il tecnico del Cosenza avrebbe infatti messo nella lista dei partenti, l’esterno d’attacco Manuelche piace molto a mister Viali. Al tecnico granata, il ds Pizzimenti vuole regalare anche un regista.