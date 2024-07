Alien | Romulus una scena terrificanti è ispirata ai documentari naturalistici

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Il regista diha svelato la fonte di ispirazione per una terrificantepresente nel nuovo capitolo della saga. Unainquietante del film, come ha rivelato il regista Fede Alvarez, èai. L'interessante retroè stato svelato in una nuova intervista rilasciata al magazine Total Film in cui si raccontano degli interessanti aneddoti sul nuovo capitolo della saga horror che si preannuncia come uno dei titoli più attesi dell'estate. La creazione di unaterrificante Fede Alvarez ha raccontato che la sequenza in cui una terrificante creatura si fa strada ed emerge dal corpo di una persona è nata dalla visione dicome Blue Planet e Planet Earth. Il regista di