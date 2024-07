Urta un camper e un’auto poi fugge | 57enne fermato a Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – I carabinieri di Mezzano (Ra) hanno rintracciato il conducente del 'suv' che lo scorso venerdì sera, lungo la SS 309 ‘Romea’ all’altezza del ponte che collega Porto Garibaldi a Lido degli Estensi, dopo aver perso il controllo del veicolo aveva invaso la corsia opposta di marcia,to une una vettura, per poi darsi alla fuga ad alta velocità in direzione. Si tratta di un pregiudicatoitaliano, ma residente nei Paesi Bassi. Ad intervenire nel punto in cui è avvenuto l’incidente sono stati i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Comacchio (Fe) e della Stazione di Lido degli Estensi. Dalle prime testimonianze è emerso che, pochi minuti prima, una persona alla guida di un ‘suv’ con targa olandese aveva, come detto, perso il controllo del mezzondo due mezzi e poi fuggire.