Una coppa meritata

(Di lunedì 15 luglio 2024) È sempre complicato parlare di risultati “meritati”. Forse è qualcosa su cui non saremo mai tutti d’accordo: c’è chi dice che una partita si merita producendo più occasioni da gol degli avversari in modo da garantirsi un vantaggio anche probabilistico (per farsi amica la sorte, insomma) e chi dice invece che la capacità di rimanere in partita nonostante la sofferenza (anzi, per qualcuno anche grazie alla sofferenza) sfruttando il momento propizio sia a sua volta un merito, soprattutto in uno sport piuttosto a basso punteggio come il calcio. Per me è anche una questione di emozioni trasmesse, di empatia: guardiamo il calcio, quando non riguarda la nostra squadra del cuore, anche per emozionarci, vedere cose nuove, letture diverse, interpretazioni creative e imprevedibilità dei campioni.