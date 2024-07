Tutti a Punta Corvo ma è vietato Tanti bagnanti rispediti a casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ameglia, 15 luglio 2024 – Ci sono andati con la mano leggera gli uomini della Capitaneria di Porto arrivati nel fine settimana a dare un occhio attento alla spiaggetta di. Le segnalazioni del continuo via vai di turisti e amanti della caletta sotto il promontorio di Montemarcello hanno fatto scattare i controlli e sia sabato pomeriggio che domenica sono state centinaia le persone invitate a raccogliere asciugamani e ripartire. Alcuni sulle imbarcazioni ancorate di fronte alla spiaggia altri che sono risaliti dal sentiero. In entrambi i casi contravvenendo il divieto imposto da una ordinanza del sindaco di Ameglia firmata nella primavera di un anno fa. A salvare idalle contravvenzioni, e se vogliamo anche da qualche in più vista la disobbedienza all’ordinanza di divieto assoluto di scendere in spiaggia sia da mare che dal sentiero, è stata proprio la segnaletica ritenuta poco visibile.