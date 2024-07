Traffico Roma del 15-07-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazionein leggero aumento sulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata interna tra Cassia bis degli esseri aria e per aumentarne Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana per un incidente rallentamenti e code su via Casilina nei pressi di via di Tor Bella Monaca per un altro incidente difficoltà nel sottovia Ignazio Guidi in direzione della Stazione Termini è sempre per un incidente resta chiusa via Prenestina tra via Olevanono e via Tor de Schiavi in questa direzione ilè deviato laterale questa sera all’Olimpico saliranno sul palco i Coldplay per la terza data possibili ripercussioni per la circolazione nell’area del Foro Italico al Flaminio al della Vittoria sui Lungotevere e sulla tangenziale è previsto il consueto piano trasporti e divieti per la sosta nell’area del Foro Italico ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito