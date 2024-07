‘Telesina’ ‘Zingara morta’ e ’90Bis’ | entrare o uscire dalla città è ‘un percorso di fede’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ da anni che ci si concentra sulla situazione della Telesina, tra incidenti, cantieri, lunghe code e semafori. Una strada ostaggio di autovelox e oggetto delle lamentele degli automobilisti che sono costretti a percorrerla spesso nel corso della giornata, o attraversarla per godersi una vacanza. Uno stress obbligatorio da affrontare come dazio da pagare prima del relax. Non è l’unica perchè ci si dimentica, molto spesso, di una strada che, al tempo era pericolosissima, che è stata oggetto di accorgimenti ma che mantiene ancora delle criticità che non sono state risolte. La Statale 87, l’arteria che conduce sul versante dell’Adriatico, quello posto nella località meglio nota come. Strada a scorrimento velocissimo perchè in pericolosa pendenza quando si torna versa il capoluogo sannita, arteria che arriva a un semaforo che, ormai, insiste da anni per una frana che è stata arginata ma mai risolta.