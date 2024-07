Sinner re senza corona? I trionfi Slam di Alcaraz oscurano un primato meritato sul campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una nuova settimana ha inizio e per Jannikla conferma deldella classifica mondiale è motivo di orgoglio e soddisfazione. L’altoatesino svetta nel ranking ATP, premiato dalla continuità di rendimento delle ultim 52 settimane e forte di un 2024 che gli ha riservato i seguenti risultati: Vittoriaagli Australian Open Vittoria nell’ATP500 di Rotterdam (con una preda Masters1000 per i giocatori iscritti) Semifinale nel Masters1000 di Indian Wells Vittoria nel Masters1000 di Miami Semifinale nel Masters1000 di Montecarlo Quarti di finale nel Masters1000 di Madrid (costretto al ritiro prima del match per i problemi all’anca) Semifinale al Roland Garros Vittoria nell’ATP500 di Halle (con una predi giocatori altamente qualificati) Quarti di finale a Wimbledon (sconfitta in cinque set in una partita contro Medvedev condizionata da uno stato di salute imperfetto prima del match) Da questo elenco si comprende quale costanza l’altoatesino abbia avuto nel corso della stagione corrente, come dimostrato anche da un altro dato: 42 vittorie e 4 sconfitte nei match disputati.