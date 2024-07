Ranking WTA 15 luglio 2024 | Jasmine Paolini n 5 del mondo! Krejcikova torna in top-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una nuova settimana ha inizio e ci sono aggiornamenti importanti nella top-10 delWTA. La polacca Iga Swiatek prosegue nel suo dominio, forte dei suoi 11285 punti (111 settimane in totale), a precedere la statunitense Coco Gauff (8173 punti) e la bielorussa Aryna Sabalenka (7061 punti), ma a Wimbledon le solite note sono rimaste a Guardare. Sull’erba dei Championships le protagoniste sono state Barbora. La ceca èta a vincere uno Slam, a distanza di tre anni dall’ultima e unica volta, quando si impose nel 2021 al Roland Garros. Un riscontro che ha permesso adi portarsi in top-10 (n.10). Strepitosa anche l’azzurra che, dopo la Finale raggiunta a Parigi, ha replicato a Londra, su una superficie che prima di quest’anno non le aveva riservato alcuna soddisfazione.