Quei media occidentali utili idioti di Hamas

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Dall’inizio della guerra in corso tra Israele eha commesso innumerevoli atrocità contro il suo stesso popolo a Gaza, cosa che accadeva anche prima della guerra”, scrive su Newsweek Hamza Howidy, nato e cresciuto a Gaza, perseguitato daprima di fuggire. “Eppure, per qualche motivo, nonostanteabbia di fatto preso in ostaggio la striscia di Gaza e tutti i suoi abitanti e li terrorizzi regolarmente, questi crimini non vengono mai riportati daiarabi e, né dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani, tutti inclini a dipingerecome un legittimo gruppo di resistenza che sta cercando di ‘liberare’ i palestinesi. Questa assenza neidei crimini dicontro i palestinesi non è dovuta a mancanza di prove.