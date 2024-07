Quattro amici morti in incidente disposta l’autopsia per il guidatore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi svolgerà giovedì presso l’ospedale “San Pio” di Beneventodi Francesco Di Chiara, il ventenne di Frigento, in provincia di Avellino, morto in unstradale insieme a tre suoila notte scorsa nella frazione Passo di Mirabella del comune di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Di Chiara, 20 anni, era alla guida dell’auto, una potente Mercedes Amg, che dopo un sorpasso, per evitare un’altra vettura che proveniva dalla direzione opposta, si è schiantata contro il muro che delimita un esercizio commerciale lungo la Statale 90 delle Puglie. Con lui hanno perso la vita sul colpo i coetanei Roy Ciampa e Mattia Ciminera, residenti a Sturno, e il 18enne Bilal Boussadra, giovane promessa del pugilato, residente nella frazione Calore di Mirabella Eclano.