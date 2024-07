Prime Video Presents Italia 2024 tutte le novità annunciate all’evento di Roma

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 15 luglio 2024) Oggi, al, tenutosi aha svelato nuovi titoli, mostrando in esclusiva leimmagini di film, serie e show Original ed esclusivini in arrivo prossimamente. Sono state inoltrelesulla rosa dei commentatori diper la stagione– 2025 di UEFA Champions League. Nel ricco catalogo di annunci ci sono nuovi film, serie e show Original ed esclusivini e titoli già annunciati di cui sono state rivelate leimmagini inedite. Fra gli annunci, i film Original Natale senza Babbo, Non è un paese per single e Cuori magnetici, gli show The Traitors e Red carpet – vip al tappeto, la serie animata Il Baracchino e una nuova serie di Maccio Capatonda, oltre ai rinnovi per una seconda stagione delle serie Gigolò per caso e Pesci Piccoli, e al ritorno di LOL: Chi ride è fuori S5 e di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro S2.