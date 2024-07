Olimpiadi Parigi 2024 mercoledì 7 agosto | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il, ilcompleto e glidi. Alledistiamo per vivere un’altra giornata importante e intensa per i colori azzurri: si parte alle 7:30 italiane con la staffetta mista della marcia con l’Italia che può vincere la medaglia d’oro. Occhio anche all’arrampicata sportiva, al sollevamento pesi e ovviamente all’atletica con una sessione serale tutta da gustare. Senza dimenticare la vela, il ciclismo su pista ed il taekwondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire alla perfezione questo. ILSPORT PER SPORTOre 7:30 – ATLETICA staffetta mista marciaOre 9:00 – TAEKWONDO femminile -49 kg qualificazioni Ore 9:00 – GOLF femminile individuale primo giro Ore 9:10 – TAEKWONDO maschile -58 kg qualificazioni Ore 9:30 – PALLAMANO maschile quarti di finale Ore 9:30 – CANOA femminile K1 500 m batterie Ore 10:00 – TUFFI maschile trampolino 3 m semifinale Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre quarti di finale Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre quarti di finale Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile Lead semifinali Ore 10:05 – ATLETICA maschile salto in alto qualificazioni Ore 10:15 – ATLETICA femminile 100 m ostacoli batterie Ore 10:25 – ATLETICA femminile lancio del giavellotto qualificazioni Ore 10:40 – CANOA maschile K1 1000 m batterie Ore 11:00 – BASKET femminile quarti di finale Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg ripescaggi Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg ripescaggi Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg ripescaggi Ore 11:10 – ATLETICA maschile 5000 m batterie Ore 11:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg ottavi ore 11:30 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg ottavi Ore 11:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg ottavi Ore 11:40 – CANOA maschile C1 1000 m batterie Ore 11:55 – ATLETICA maschile 800 m batterieOre 12:00 – VELA 470 misto Medal Race Ore 12:00 – VELA Nacra 17 Foiling Medal Race Ore 12:00 – VELA maschile Kite Ore 12:00 – VELA femminile Kite Ore 12:28 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Speed quarti di finale Ore 12:30 – SKATEBOARDING maschile Park turni preliminari Ore 12:45 – ATLETICA femminile 1500 m ripescaggi Ore 12:45 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint qualificazioni Ore 12:46 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Speed semifinali Ore 12:50 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg quarti Ore 12:50 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg quarti Ore 12:50 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg quartiOre 12:55 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Speed FINALE Ore 13:26 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin primo turno Ore 13:30 – CANOA femminile K1 500 m quarti Ore 13:30 – PALLAMANO maschile quarti di finale Ore 13:52 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre primo turno Ore 14:00 – HOCKEY SU PRATO femminile semifinale Ore 14:00 – PALLANUOTO maschile quarti di finale Ore 14:10 – CANOA maschile K1 1000 m quarti Ore 14:30 – BASKET femminile quarti di finale Ore 14:30 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint trentaduesimi Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile -49 kg quarti di finale Ore 14:40 – TAEKWONDO maschile -58 kg quarti di finale Ore 14:40 – CANOA maschile C1 1000 m quarti Ore 15:00 – TUFFI femminile trampolino 3 m qualificazioniOre 15:00 – PESI maschile 61 kg Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre quarti di finale Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre quarti di finale Ore 15:10 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin ripescaggi Ore 15:30 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint ripescaggi trentaduesimi Ore 15:35 – PALLANUOTO maschile quarti di finale Ore 16:00 – VOLLEY maschile semifinale Ore 16:11 – TAEKWONDO femminile -49 kg semifinali Ore 16:24 – TAEKWONDO maschile -58 kg semifinali Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile quarti di finaleOre 17:30 – SKATEBOARDING maschile Park FINALE Ore 17:30 – PALLAMANO maschile quarti di finale Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint sedicesimi Ore 18:00 – BASKET femminile quarti di finale Ore 18:04 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre finale 7°/8° posto Ore 18:10 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre finale 5°/6° posto Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg semifinali Ore 18:25 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre FINALE BRONZO Ore 18:33 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre FINALE OROOre 18:35 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg semifinali Ore 18:42 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint ripescaggi sedicesimi Ore 18:55 – LOTTA LIBERA femminile semifinali 53 kgOre 18:57 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre FINALE OROOre 19:00 – ATLETICA femminile salto con l’asta FINALE Ore 19:00 – HOCKEY SU PRATO femminile semifinale Ore 19:00 – PALLANUOTO maschile quarti di finale Ore 19:05 – ATLETICA maschile 110 m ostacoli semifinali Ore 19:15 – ATLETICA maschile salto triplo qualificazioniOre 19:30 – NUOTO ARTISTICO squadreacrobatico Ore 19:30 – PESI femminile 49 kg Ore 19:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg FINALI BRONZO Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile -49 kg ripescaggiOre 19:35 – ATLETICA maschile 400 m ostacoli semifinali Ore 19:38 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint ottavi Ore 19:40 – TAEKWONDO maschile -58 kg ripescaggiOre 19:55 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg FINALE ORO Ore 20:00 – VOLLEY maschile semifinale Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre semifinaleOre 20:05 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg FINALI BRONZO Ore 20:02 – ATLETICA maschile 200 m semifinali Ore 20:14 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint ripescaggi ottaviOre 20:19 – TAEKWONDO femminile -49 kg FINALI BRONZOOre 20:25 – ATLETICA maschile lancio del disco FINALE Ore 20:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg FINALE ORO Ore 20:35 – TAEKWONDO maschile -58 kg FINALI BRONZOOre 20:35 – PALLANUOTO maschile quarti di finale Ore 20:45 – ATLETICA femminile 400 m semifinaliOre 20:50 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg FINALI BRONZO Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile quarti di finaleOre 21:15 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg FINALE OROOre 21:20 – ATLETICA maschile 400 m FINALE Ore 21:23 – TAEKWONDO femminile -49 kg FINALE ORO Ore 21:30 – BASKET femminile quarti di finale Ore 21:30 – PALLAMANO maschile quarti di finaleOre 21:30 – PUGILATO femminile 57 kg semifinali Ore 21:39 – TAEKWONDO maschile -58 kg FINALE ORO Ore 21:40 – ATLETICA maschile 3000 siepi FINALEOre 22:02 – PUGILATO maschile +92 kg semifinali Ore 22:34 – PUGILATO maschile 63.