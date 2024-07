Olimpia nuova squadra | Ci sono già 25 iscritti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’Prato aumenta il suo impegno sportivo e sociale con la creazione di unache disputerà il prossimo campionato di calcio Uisp. La scelta, annunciata dal presidente Angelo Pecoraro, punta a dare un’opportunità di giocare a calcio a quei giovani e meno giovani che per vari motivi non hanno trovato spazio nelle formazioni dei campionati Figc. Non è tutto: la scelta di organizzare unaUisp è legata alla volontà di far diventare la societàPrato un punto di riferimento per lo sport in città per tutte le fasce d’età, dai giovanissimi ai giocatori d’esperienza, passando anche dalle loro famiglie. "Siamo molto contenti dell’entusiasmo che ha incontrato questa nostra iniziativa – racconta il presidente Angelo Pecoraro –.