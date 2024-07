Merck al via programma ‘Fertility benefit’ per favorire genitorialità

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) – A sostegno delladei propri dipendenti e per promuovere la crescita familiare,, azienda leader nel settore tecnologico e scientifico, annuncia l'avvio in Italia del'Fertility benefit'. Tutti i dipendenti, e rispettivi partner, che si sottopongono a un trattamento di fertilità – si legge in una nota – potranno ricevere, grazie L'articolo, al viaperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .