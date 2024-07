Malore per il caldo mentre era in auto Il conosciuto ristoratore si schianta su una recinzione e muore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tragedia nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio. Il notoaveva solo 62 anni quando è stato colto da un. In quel momento si trovava al volante della sua. Dopo essersi sentito male ha perso il controllo del mezzo che si èto contro lache costeggia la strada in via Pisani, a Monastier. Forse anche il granha contribuito alche si è portato via Adelio Antoniazzi. L’uomo, residente a Maserada sul Piave era moltonella zona perché per anni è stato titolare del ristorante pizzeria “Da Adelio” in via Montello, a Treviso. Oggi sono in tanti a piangere la morte di quell’uomo solo all’apparenza burbero, ma dal gran cuore e con la passione per la cucina, in particolare per i piatti di pesce.